Фейк: в Госдуме предложили повысить возраст молодежи до 40 лет

В Госдуме опровергли слухи о повышении возраста молодежи до 40 лет

В Сети распространились слухи, что Госдума выступила с инициативой поднять верхнюю границу возраста молодежи до 40 лет. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

В Государственной думе якобы предложили увеличить возрастную планку для категории «молодежь» до 40 лет.

Правда

На самом деле, это предложение прозвучало в интервью академика Геннадия Онищенко как его частное экспертное мнение. Он высказался как заместитель президента Российской академии образования, основываясь на наблюдениях за сохранением работоспособности у современных людей. Однако это не является официальным законопроектом или парламентской инициативой.

Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов официально заявил, что в Госдуме не ведется никакой законодательной работы по повышению возрастной планки молодежи до 40 лет. Парламентарий подчеркнул, что продлевать молодость исключительно на бумаге бессмысленно, а приоритетом государства должно быть реальное улучшение здоровья населения.

Действующая возрастная граница для молодежи в 35 лет была установлена в конце 2020 года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, повысив предыдущий порог с 30 до 35 лет. На данный момент эта норма не пересматривается.

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