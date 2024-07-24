Фейк: в Евпатории незаконно снесли храм ПЦУ

Фейк

Украинский журналист Дмитрий Гордон* написал, что в Евпатории незаконно снесли Крестовоздвиженский храм, находящийся под юрисдикцией ПЦУ.

Правда

Церковь начали строить в 2013 году, когда Крым еще входил в состав Украины. И уже тогда местные власти предписывали снести ее как самострой.

После вхождения Крыма в состав России настоятель храма епископ Климент (Кущ), с 2019 года служащий в ПЦУ, так и не зарегистрировал постройку и землю под ней. Дело в том, что подобная мера привела бы к фактическому признанию Крыма частью России, чего он не хотел.

В 2019 году суд постановил, что здание подлежит демонтажу из-за отсутствия документов и что снос должны произвести члены самой общины, строившей этот храм. Однако на протяжении 5 лет не было подвижек, поэтому власти Евпатории снова обратились в суд за разрешением на снос.

При этом на Украине проводят активную захватническую политику против церквей Московского патриархата. Одним из самых вопиющих эпизодов стало выселение духовенства из Киево-Печерской лавры в 2023 году.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

*Дмитрий Гордон — признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.