Фейк: в двух регионах России внедрят муниципальных работников в патриотические структуры

Слухи об указах по контролю за «Русской общиной» в регионах не подтвердились

В Сети появились сообщения о якобы указах губернаторов Ивановской и Мурманской областей «О некоторых вопросах работы с общественностью». В публикациях разъяснялась работа с патриотическими организациями, в том числе «Русской общиной» и «Сорок сороков», с последующим внедрением в их ряды сотрудников муниципальных служб.

Фейк

В Сети появились документы якобы указов губернаторов Ивановской и Мурманской областей о внедрении муниципальных служащих в патриотические организации, включая «Русскую общину» и «Сорок сороков».

Судя по содержанию, чиновникам предписывается присоединяться к объединениям для формирования позитивного восприятия деятельности администрации президента.

Правда

Представленные документы являются поддельными. Они отсутствуют в открытых базах данных официальных интернет-порталов правовой информации, что свидетельствует об их недостоверности.

В конце января и начале февраля действительно публиковались новые указы глав Ивановской и Мурманской областей. Однако в представленных документах отсутствовали какие-либо постановления, касающиеся работы с общественностью и содержащие упоминания конкретных организаций, таких как «Русская община» или «Сорок сороков». В основном они касались изменений в работе различных комиссий и советов.

В оперативном штабе Мурманской области обратили внимание на возможный след украинского ЦИПсО, которые специализируются на распространении подобных фейков, и подтвердили, что документ полностью сфабрикован.

Ни одно официальное постановление не станет публично декларировать задачи по негласному внедрению сотрудников, поэтому подобная формулировка мгновенно выдает фейк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.