Фейк: в детском лагере в Воронеже пропагандируют ранние роды

Сообщения о пропаганде ранних родов в детском центре в Воронеже оказались фейком

В интернете появилась информация, что в одном из детских лагерей в Воронеже пропагандируют ранние роды. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети появилась информация со ссылкой на мать одной из девочек-подростков, что в детском центре «Алые паруса» в Воронеже проводят агитацию, призывая рожать первого ребенка в 14 лет, а второго — в 16.

«Раннее материнство — это не риск, это честь», — говорится на слайдах, которые якобы показывают детям.

Правда

Детский центр, о котором идет речь, ушел на каникулы еще 1 июля и выйдет с них только 18 августа.

Воронежский новостной сайт «Обозреватель» со ссылкой на областную администрацию сообщил, что в регионе не существует образовательных программ с призывами рожать до 18 лет, а если таковые обнаружат в частных учреждениях, то организуют проверку и примут меры.

