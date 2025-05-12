Фейк: в честь 80-летия Победы россиянам списали долги по налогам

Информацию о налоговой амнистии для россиян в честь 80-летия Победы опровергли

В интернете появилась информация о налоговой амнистии для россиян в честь 80-летия Победы. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В интернете появилась информация, что россиянам в честь 80-летия Победы якобы списали долги по налогам. Удостовериться в этом предлагалось на портале «Госуслуги», где некоторое время была недоступна информация о долгах перед ФНС.

Правда

Информация была недоступна из-за технического сбоя. Об этом сообщили, например, сайту «Грозный-информ» в Управлении ФНС по Чечне.

Опровергли слухи о налоговой амнистии и в управлении ведомства по Дагестану. Актуальную информацию там призвали перепроверять на сайте ФНС или через официальное мобильное приложение «Налоги ФЛ».

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