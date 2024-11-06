Фейк: в Чечне всех женщин обязали носить хиджаб

На территории Чечни якобы обязали всех женщин, постоянно проживающих в республике, носить хиджаб. Информация об этом оказалась фейком.

Фейк

В Сети распространяют информацию о том, что приказом советника главы Чеченской Республики, муфтия и председателя КЦМСК Шайха Салахьа-Хаджи Межиева всех женщин, имеющих постоянное место жительства на территории Чечни, обязали носить хиджаб. Публикации сопровождают скриншотом некоего документа с датами и выдержками из Священного Писания.

Правда

В Чечне опровергли наличие подобного документа и назвали фейком приказ об обязательном ношении хиджаба. С заявлением в официальном Telegram-канале выступило Духовное управление мусульман.

«В социальных сетях распространяется ложная информация — „Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР“. Данная информация не соответствует действительности», — заявили в управлении.

Кроме того, ДУМ настоятельно попросило население не распространять ложную информацию, а также не доверять новостям из недостоверных источников.

Таким образом, информация о том, что приказом советника главы Чечни, муфтия и председателя КЦМСК Шайха Салахьа-Хаджи Межиева обязали всех женщин, имеющих постоянное место жительства на территории республики, носить хиджаб, недостоверна. Духовное управление мусульман разместило опровержение в своих официальных пабликах: в регионе не вводили приказ об обязательном ношении хиджаба, а данный документ является фейком.

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