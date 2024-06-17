Фейк: в Белгородской области произошли взрывы на складе с боеприпасами

Информацию о взрывах на складах боеприпасов в Белгородской области опровергли

Ряд Telegram-каналов, продвигающих проукраинскую повестку, распространил вброс о взрывах, якобы прозвучавших на складе боеприпасов в Белгородской области. К действительности эти сообщения не имеют никакого отношения, а единственная их цель — дезинформация и попытка дестабилизации ситуации в обществе.

Фейк

Информация о взрывах на складе с боеприпасами в Белгородской области появилась в ряде проукраинских Telegram-каналов. Авторы проиллюстрировали сообщения видеозаписями, на которых можно видеть сильное задымление.

Правда

На самом деле, к взрыву на складе с боеприпасами этот пожар отношения не имеет. В действительности ЧП произошло на улице Чичерина в Белгороде. По информации МЧС, очаг возгорания находился в электрощитке.

Сообщение о пожаре спасатели получили 17 июня около 10:00. На место происшествия выехали спасатели. В мэрии Белгорода уточнили, что пожар произошел под навесом вблизи цеха, отметило местное издание Bel.ru

В 11.03 пожар полностью потушили. В результате никто не пострадал.

Таким образом, информация о том, что в Белгородской области произошли взрывы на складе с боеприпасами, недостоверна. В действительности возгорание произошло в электрическом щитке на улице Чичерина в Белгороде. Специалисты МЧС оперативно потушили пожар.

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