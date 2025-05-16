Фейк: в балашихинском микрорайоне Салтыковка закроют единственный детский сад

В Сети появились сообщения, что в Балашихе закроют детский сад, который находится в Салтыковке. В публикациях утверждают, что единственное в микрорайоне дошкольное учреждение якобы перестанет работать из-за дорогостоящей земли. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Детский сад располагается по адресу Разинское шоссе, 31. В некоторых Telegram-каналах и пабликах пишут, что причиной для его закрытия якобы станет высокий интерес к дорогостоящему земельному участку площадью один гектар.

Правда

Эти сообщения опровергли в администрации городского округа Балашиха. Изданию «Регионы.ру» рассказали, что детский сад закроют лишь на лето — на период проведения косметического ремонта. По данным администрации, работы начнутся 1 июля и продлятся до 15 августа 2025 года.

Дети смогут снова посещать занятия в сентябре, когда начнется новый учебный год. В мэрии добавили, что в детский сад зачислили 16 воспитанников. Еще девять детей отчисляются, потому что осенью они полижут в первый класс.

Таким образом, в садике в этом году останется семь воспитанников. Аналогичную информацию приводят и другие издания: «Балашиха 24» и портал «Новости Балашихи и московской области».

Детский сад в микрорайоне Салтыковка уже закрывали в феврале 2022 года. Тогда причиной для приостановки работы стало требование Роспотребнадзора. Ведомство сообщило, что здание 1936 года выработало ресурс. В марте того же года суд снял запрет, и детский сад снова заработал, сообщило РИАМО.

Сообщения о закрытии садика в 2025 году оказались фейком. Летом в здании сделают ремонт, а осенью учреждение продолжит принимать воспитанников.