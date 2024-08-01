Фейк: украинские диверсанты пробрались на предприятие «Ростеха» в Ярославской области

В Telegram-канале движения «Атеш» появилась информация о том, что якобы его участники пробрались на территорию предприятия «Ростех» в Ярославской области и добыли сверхсекретные сведения о заводе. Доказательств авторы публикации не привели. Вместо этого они приложили материалы, находящиеся в свободном доступе.

Фейк

Движение «Атеш» пробралось на территорию предприятия «Ростех» в Ярославской области и готово опубликовать сверхсекретные сведения о заводе, когда будет необходимость, сообщили в Telegram-канале организации.

Правда

В действительности вся опубликованная в сообщении информация, включая координаты зданий, взята из открытых источников.

Кроме того, самого движения не существует в реальности. Фактически это проект, созданный центром специальных информационно-психологических операций ВСУ для производства фейков, сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов в эфире телеканала «Крым 24».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.