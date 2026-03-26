Фейк: телефоны россиян будут проверять патрули на улицах
Памятка о проверке телефонов россиян на мессенджеры и VPN оказалась фальшивой
В Сети стали распространять памятку о выборочных проверках телефонов у граждан на улице. Документ оказался фальшивкой, а информация о специальных патрулях не соответствует действительности.
Фейк
В социальных сетях и телеграм-каналах разошлась памятка, якобы разработанная МВД, в которой россиян призвали в целях безопасности предоставлять свои телефоны сотрудникам специальных патрулей.
Якобы они проверят гаджеты на наличие запрещенных мессенджеров, VPN и переписки с иностранцами.
Правда
Памятка оказалась очередной подделкой, изготовленной при помощи нейросетей. Опубликованное там требование передать разблокированный телефон сотруднику полиции противоречит решению Верховного суда России и разъяснениями МВД.
В ведомстве уже говорили, что принудительный осмотр телефона без судебного решения невозможен, а изъять гаджет могут только в рамках уголовного дела.
Кроме того, МВД в официальных документах не использует эмодзи, а указывает обязательные реквизиты с датой, подписями и печатями. Использование иностранных мессенджеров в России не запрещено.
В МВД назвали распространившуюся среди пользователей «памятку» фальшивкой и опровергли создание специальных патрулей для проверки мобильных телефонов.
«Данная информация не соответствует действительности, а распространяемая памятка является фальшивкой.» — заявили в пресс-службе.
В ведомстве призвали россиян доверять только официальным источникам информации и не тиражировать фейки, чтобы не попасть под нарушение закона.
