Фейк: телефоны россиян будут проверять патрули на улицах

Памятка о проверке телефонов россиян на мессенджеры и VPN оказалась фальшивой

В Сети стали распространять памятку о выборочных проверках телефонов у граждан на улице. Документ оказался фальшивкой, а информация о специальных патрулях не соответствует действительности.

Якобы они проверят гаджеты на наличие запрещенных мессенджеров, VPN и переписки с иностранцами.

В социальных сетях и телеграм-каналах разошлась памятка, якобы разработанная МВД, в которой россиян призвали в целях безопасности предоставлять свои телефоны сотрудникам специальных патрулей.

Правда

Памятка оказалась очередной подделкой, изготовленной при помощи нейросетей. Опубликованное там требование передать разблокированный телефон сотруднику полиции противоречит решению Верховного суда России и разъяснениями МВД.

В ведомстве уже говорили, что принудительный осмотр телефона без судебного решения невозможен, а изъять гаджет могут только в рамках уголовного дела.

Кроме того, МВД в официальных документах не использует эмодзи, а указывает обязательные реквизиты с датой, подписями и печатями. Использование иностранных мессенджеров в России не запрещено.

В МВД назвали распространившуюся среди пользователей «памятку» фальшивкой и опровергли создание специальных патрулей для проверки мобильных телефонов.

«Данная информация не соответствует действительности, а распространяемая памятка является фальшивкой.» — заявили в пресс-службе.

В ведомстве призвали россиян доверять только официальным источникам информации и не тиражировать фейки, чтобы не попасть под нарушение закона.