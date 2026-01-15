Фейк: тату-салоны и пирсинг-студии подключили к системе «Честный знак»

Новость «Панорамы» о тату-салонах и системе «Честный знак» выдали за правду

Пользователей социальных сетей напугали сообщениями, что российские тату-салоны и пирсинг-студии подключили к системе «Честный знак» для фиксации каждой процедуры и присвоении клиентам цифрового года. Основой этого вброса стала новость сатирического издания «Панорама».

Фейк

Каждый клиент после окончания процедуры получит отдельный цифровой код, который отобразится на госуслугах.

Процедуры нанесения татуировок и пирсинга промаркируют через систему «Честный знак». Такое распоряжение получили все студии и салоны .

Правда

Основой этого сообщения стал материал сатирического издания «Панорама» от 24 сентября 2025 года. Сайт не в первый раз ввел в заблуждение читателей и даже журналистов своими абсурдными новостями с комментариями не существующих чиновников.

Никакой законодательной базы или технических возможностей для реализации подобной маркировки не существует.

Фейк быстро распознало специализированное издание «Тату 24», которое с иронией прокомментировало доверчивость коллег.

Основательница студии Wisdom Tattoo Елена Баски, подчеркнула, что услуга — не физический товар, поэтому под систему маркировки «Честный знак» не попадает.

Система «Честный знак» действует в России с 2018 года и направлена на защиту покупателей от контрафакта и контроль за оборотом товаров.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.