Фейк: тату-салоны и пирсинг-студии подключили к системе «Честный знак»
Новость «Панорамы» о тату-салонах и системе «Честный знак» выдали за правду
Пользователей социальных сетей напугали сообщениями, что российские тату-салоны и пирсинг-студии подключили к системе «Честный знак» для фиксации каждой процедуры и присвоении клиентам цифрового года. Основой этого вброса стала новость сатирического издания «Панорама».
Фейк
Процедуры нанесения татуировок и пирсинга промаркируют через систему «Честный знак». Такое распоряжение получили все студии и салоны.
Каждый клиент после окончания процедуры получит отдельный цифровой код, который отобразится на госуслугах.
Правда
Основой этого сообщения стал материал сатирического издания «Панорама» от 24 сентября 2025 года. Сайт не в первый раз ввел в заблуждение читателей и даже журналистов своими абсурдными новостями с комментариями не существующих чиновников.
Никакой законодательной базы или технических возможностей для реализации подобной маркировки не существует.
Фейк быстро распознало специализированное издание «Тату 24», которое с иронией прокомментировало доверчивость коллег.
Основательница студии Wisdom Tattoo Елена Баски, подчеркнула, что услуга — не физический товар, поэтому под систему маркировки «Честный знак» не попадает.
Система «Честный знак» действует в России с 2018 года и направлена на защиту покупателей от контрафакта и контроль за оборотом товаров.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.