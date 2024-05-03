Фейк: свежие овощи в Подмосковье закопали из-за нехватки иностранцев-рабочих | 360°

Общество 03 мая 2024, 17:15 Фейк: свежие овощи в Подмосковье закопали из-за нехватки иностранцев-рабочих Комбинат «Луховицкие овощи» утилизировал не свежую, а некачественную продукцию Freepik

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Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что в Московской области якобы закапывают свежие овощи, поскольку их «некому перебирать» — всех иностранных работников уволили. Эти данные оказались фейком.

Фейк

Тонны свежих овощей закапывают в ямы, потому что огурцы и помидоры якобы некому перебирать. В Сети появилось видео, автор которого рассказал, что причина — «массовое увольнение иностранцев». Ролик опубликовала газета города Луховицы «Луховинь», а также многие местные паблики в соцсети «ВКонтакте».

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«Все выкидывается. Свежее! С погрузчиком разговаривал, говорит, что 800 тонн сюда за несколько дней привезли. И вот он все зарывает», — сообщил мужчина на видео.

Правда

Видео действительно сделано в Луховицах, однако, по данным сетевого издания «Регионы.ру», утилизируемые овощи — это, как раз, отсортированная, некондиционная продукция.

Журналисты «Регионов.ру» получили комментарий от представителей комбината «Луховицкие овощи». Там пояснили, что на видео, распространяемом в Сети, происходит процесс утилизации овощей, которые были переведены в брак. Стандарты компании-производителя не допускают реализацию продукции с изъянами, а на видео видны томаты с трещинами и очаги плесени на некоторых огурцах.

Как рассказали представители «Луховицких овощей», участок, что попал на кадры в распространяемом видео, это специализированный полигон, где перед уничтожением овощи подсушиваются, чтобы соблюсти все правила утилизации плодоовощной продукции.

Судя по этим данным, можно разоблачить еще одну ложь, которую пытался декларировать автор видео. Он говорил, что горы овощей в поле выросли из-за того, что на предприятии уволили всех иностранных работников, и некому перебирать продукцию. Однако, тот факт, что те тонны продукции в поле — это некондиционный товар, говорит о том, что работников на сортировке овощей хватает.

Таким образом, опубликованная информация о якобы уничтожении овощей в Подмосковье из-за нехватки рабочих рук — фейк.

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