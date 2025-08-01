Фейк: студентам запретили хранить книги Акунина и Быкова в общежитиях

Запрет студентам хранить книги Акунина и Быкова в общежитиях оказался фейком

В Сети появилась информация, что российским студентам якобы запретили хранить в общежитиях книги писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова**. Однако на самом деле она оказалась фейком.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространился слух, что Министерство образования и науки якобы запретило держать в общежитиях для студентов книги Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова**.

Пользователи ссылаются на некий документ ведомства, информирующий о необходимости проведения мероприятий с обучающимися в целях создания безопасных условий обучения и проживания в общежитиях.

Правда

В Минобрнауки отметили, что аналогичная недостоверная информация уже появлялась ранее, но «не получила распространения ввиду очевидной абсурдности».

«Рекомендуем опираться на официальные источники информации и не участвовать в распространении подложных документов», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, позднее белорусский акционист Владислав Бохан взял ответственность за подделку. В своем Telegram-канале он заявил, что письмо является фикцией, чтобы «проверить чувствительность системы высшего образования».

Таким образом, информация о запрете Министерства образования и науки держать в общежитиях для студентов книги Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** недостоверна. В ведомстве пояснили, что поддельный документ никогда не исходил от министерства и не рассылался образовательным организациям. Ответственность за подделку взял на себя белорусский акционист Владислав Бохан.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

*включён в реестр иноагентов в РФ, признан террористом и экстремистом

** состоит в реестре иноагентов в РФ