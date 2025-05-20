Фейк: Sony массово блокирует российские аккаунты на PlayStation

В интернете распространяются сообщения, что компания Sony начала массово блокировать пользователей консолей PlayStation из России. Однако эта информация оказалась неточной.

Фейк

В Сети появились сведения о массовых блокировках российских аккаунтов PlayStation со стороны Sony. По неподтвержденным данным, ограничения затронули и аккаунты, привязанные к Турции, Украине и другим странам СНГ.

Причиной блокировок, предположительно, стало активное использование неофициальных способов продления подписки.

Правда

На самом деле компания Sony борется не с россиянами, а с подозрительной активностью, в том числе с мошенническими схемами.

Президент Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи подтвердил, что массовых блокировок не происходит.

«‎Мы проверили 10 зарегистрированных в разных странах аккаунтов. Они все работают, все онлайн — там нет никаких проблем. Я думаю, что это больше паника. На форуме, возможно, кто-то нашел заблокированный аккаунт, который был создан в последний месяц. Почему эти аккаунты были заблокированы — непонятно»‎, — сказал он.

Блокировки происходят из-за систематических нарушений со стороны продавцов подписок и организаторов массовой регистрации аккаунтов. Подобные действия автоматически попадают под мониторинг Sony.

Блокировки аккаунтов PlayStation связаны не с национальной принадлежностью пользователей, а с подозрительной активностью. Например, когда в аккаунт заходят с IP-адресов из разных регионов страны, объяснил представитель «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин.

Таким образом, в зону риска попадают аккаунты, которые перепродают для временного доступа к играм. Перекупщики обычно владеют 10-15 аккаунтами, что нарушает правила сервиса.

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