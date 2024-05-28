Фейк: Самару закрыли на карантин из-за вспышки бруцеллеза

В Сети появилась информация о том, что Самару якобы закрыли на карантин из-за вспышки бруцеллеза. Что произошло на самом деле, — разобрался 360.ru.

Фейк

В интернете массово распространились данные о том, что из-за вспышки бруцеллеза весь город-миллионник Самару якобы срочно закрыли на карантин.

Правда

На самом деле серьезные карантинные меры действуют только в одном частном подсобном хозяйстве в Куйбышевском районе Самары, где обнаружили заболевание у одной из овец. Район признали неблагополучным по бруцеллезу, там временно запретили проводить ярмарки и выставки животных.

Как пояснили в департаменте ветеринарии Самарской области, заболевание выявили своевременно в рамках мониторинга. Это позволило оперативно провести противоэпизоотические мероприятия и дезинфекцию. Сейчас угрозы распространения бруцеллеза нет. В областном управлении Роспотребнадзора добавили, что люди не заболели.

Бруцеллез — довольно опасное заболевание, которое может передаваться человеку через плохо обработанные продукты животного происхождения или контакт с инфицированным животным. Инкубационный период длится от недели до пяти месяцев, что затрудняет диагностику. Начальные стадии острого бруцеллеза сопровождаются высокой температурой, головной болью, слабостью, рвотой, диареей, болями в мышцах и суставах, сыпью, увеличением лимфоузлов. Хроническая форма болезни может вызвать артрит, гепатит, поражение органов ЦНС и другие осложнения.

Против бруцеллеза есть защита — прививки. Вакцина для профилактики бруцеллеза способна развить у человека иммунитет за три-четыре недели. Специфический иммунитет держится не менее 10-12 месяцев, а максимальная напряженность защитных сил организма сохраняется около полугода, что даже в случае прививки после возможного контакта с бактерией перекрывает инкубационный период.

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