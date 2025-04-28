Фейк: с 3 по 5 июля во Владимире пройдет День поля

День поля во Владимирской области не будут проводить с 3 по 5 июля

В региональных пабликах 25 апреля появилась новость о том, что День поля во Владимирской области пройдет с 3 по 5 июля. Однако эта информация — недостоверная.

Фейк

В Сети начала распространяться информация о том, что День поля во Владимирской области пройдет с 3 по 5 июля. Гостей мероприятия ждут конкурсы и призы, а место проведения — АО ПЗ «Илькино» в Меленковском районе.

Правда

На самом деле, дату Дня поля во Владимирской области утвердили только 26 апреля. Не ошиблись паблики, которые раньше времени дали информацию, только в месте проведения.

Как рассказали в региональном правительстве, мероприятие запланировано на 20 июня. Власти региона призвали жителей доверять исключительно проверенным источникам информации и не распространять неподтвержденные данные.

В рамках подготовки Дня поля — 2025 члены оргкомитета посетили АО ПЗ «Илькино» и осмотрели посевные площади хозяйства. При этом предприятие является многопрофильным. Специалисты занимаются там не только растениеводством, но и разведением крупного рогатого скота, а также птиц.

Таким образом, информация о том, что День поля во Владимирской области в этом году будет длиться три дня, с 3 по 5 июля, является недостоверной.

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