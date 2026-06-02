Фейк: с 1 июня ГАИ начнет штрафовать водителей за отсутствие бумажного европротокола

В Сети распространилась информация о том, что с 1 июня сотрудники ГАИ начнут проверять у водителей не только права, но и бумажный бланк европротокола. Однако эти сообщения оказались ложными.

Фейк

Инспекторы будут требовать предъявить бумажный бланк европротокола, обновленный знак аварийной остановки, ручной фонарь и свидетельство о регистрации транспорта. Особое внимание якобы уделят трассам из-за возможных перебоев со связью.

Правда

На самом деле, никаких штрафов за отсутствие бумажного бланка не предусмотрено. Как пояснил Lenta.ru вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, наличие бланка — это лишь рекомендация ГИБДД, а не обязанность водителя.

«Нет, это не так. Это просто рекомендации. Причем речь даже не о европротоколе, а об извещении о дорожно-транспортном происшествии. Европротокол — это сама процедура, а бумажка — это извещение, которое нужно заполнить. Сделать это можно либо в электронном виде, либо в бумажном», — пояснил Ефремов.

Действительно, с 1 июня инспекторы могут обратить внимание водителей на наличие бумажного бланка, но предъявлять его для проверки автолюбители не обязаны. Рекомендация связана с тем, что за городом, в горах или отдаленных населенных пунктах часто нет устойчивой связи, и без интернета оформить аварию через приложение «Госуслуги Авто» не получится. Однако штрафных санкций за отсутствие бланка не вводится.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.