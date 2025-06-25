Фейк: с 1 июля строительство бани на даче приведет к штрафам и демонтажу

В Сети появилась информация о новом законе, который вступит в силу с 1 июля 2025 года. Он будет строго регулировать строительство бань на дачных участках. За нарушения собственникам грозят серьезные штрафы. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что с 1 июля 2025 года вступает в силу новый закон, по которому строительство бани на дачном участке начинают жестко регулировать. При нарушении некоторых норм собственникам придется выплатить штрафы и даже демонтировать строение, что порой стоит дороже возведения постройки.

Правда

На самом деле, никаких новых норм при строительстве бань на участках не вводится. В Госдуме прокомментировали распространяющиеся в Сети новости.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил «Газете.Ru», что в действующем российском законодательстве отсутствуют изменения в регулировании строительства бань на участках для огородничества и полевых землях личного хозяйства, а информацию о запрете строительства бань на дачных участках парламентарий назвал фейком.

Гаврилов отметил, что распространяемая в ряде источников в интернете информация о том, что с 1 июля 2025 года в России якобы вступает в силу запрет на строительство бань на участках для огородничества и на полевых землях личных подсобных хозяйств, не соответствует действительности.

Депутат напомнил, что при оценке правомерности строительства на земельных участках необходимо опираться исключительно на действующие нормы законодательства и актуальную информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре недвижимости, а не на недостоверные сведения, распространяемые в интернете. По заявлению парламентария, утверждения о введении запрета на строительство бань на участках для огородничества и ведения личного подсобного хозяйства с 1 июля 2025 года являются несостоятельными и не имеют под собой правовых оснований.

Согласно Земельному кодексу России, строительство объектов недвижимости на земельных участках допускается в рамках установленного вида разрешенного использования. При этом участки с ВРИ «ведение огородничества» (код 13.1) и полевые земли ЛПХ (код 1.16) не предназначены для возведения капитальных строений, включая жилые дома и бани, оснащенные фундаментом. На таких землях допускается строительство лишь легких, временных конструкций, не обладающих признаками объектов недвижимости. Существующие ограничения действуют давно и не являются новыми.

Росреестр неоднократно разъяснял позицию по допустимым видам построек. Так, по данным ведомства, с сентября 2019 года в России действует закон о ведении садоводства и огородничества. В нем разграничивается, какие виды построек можно возводить на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, а какие — для огородничества.

Если участок предназначен для садоводства, на нем можно возвести хозяйственные постройки, в том числе баню. Если постройка будет на фундаменте, то ее придется зарегистрировать, так как в таком случае она станет объектом капитального строительства.

Если участок предназначен для огородничества, то строить на нем баню и другие вспомогательные постройки капитально, то есть на фундаменте, запрещено.

Если же владелец хочет установить прочный фундамент, ему придется изменить вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка. При выборе ВРИ земельного участка стоит учитывать правила землепользования, застройки и расположение участка в определённой территориальной зоне.

С классификатором видов разрешенного использования земельных участков можно ознакомиться на сайте.

Таким образом, информация о том, что с 1 июля 2025 года в связи с изменением законодательства строительство бани на участках будет сильно зарегулировано, и при нарушении норм придется выплатить штраф или демонтировать постройку, не соответствует действительности. Нормы были приняты давно, и они хорошо известны.

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