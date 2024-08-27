Фейк: розыгрыш призов объявляли на встрече врио главы Курской области с жителями

В Сети завирусилась информация, что на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова с местными жителями проводили розыгрыш призов и вручение гуманитарной помощи. Однако она оказалась фейковой.

Фейк:

В мессенджерах и социальных сетях распространилась информация о том, что на встрече с кандидатом на пост губернатора Курской области Алексеем Смирновым с местными жителями объявлялся розыгрыш призов и вручение гуманитарной помощи.

В качестве доказательства авторы ссылаются на объявление, которое вывесили на листе формата А4 на дверях Штаба общественной поддержки.

Правда

В действительности это объявление является фейком. Его обработали в графическом редакторе и заменили текст оригинального сообщения, которое вывесили на дверях штаба. Это было оповещение о санитарной обработке помещения.

Судя по всему, мошенники хотели попытаться дискредитировать кандидата на пост губернатора Курской области Алексея Смирнова, поскольку на площадке штаба находится его общественная приемная.

При этом сам штаб общественной поддержки Курской области занимается проблемами переселенцев, а также принимает и выдает гуманитарную помощь. Никаких розыгрышей на базе штаба не проводится.

Таким образом, информация об объявлении розыгрыша призов и вручении гуманитарной помощи на встрече с кандидатом на пост губернатора Курской области Алексеем Смирновым является недостоверной. Объявление является цифровой подделкой и в реальности оповещало посетителей о времени работы штаба. ЦИПсО пытается дестабилизировать обстановку в области на фоне проведения КТО и грядущих выборов.

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