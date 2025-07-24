Фейк: «Ростех» завалил проект завода приборов для самолетов МС-21 и Ту-214

Сообщения о срыве «Ростехом» проекта для МС-21 и Ту-214 оказались фейком

В Сети появились сообщения о том, что «Ростех» якобы не справился с проектом завода приборов для самолетов МС-21 и Ту-214. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

В некоторые Telegram-каналы начали писать, что государственная экспертиза отказалась принимать проект «Ростеха» по производству авиационной электроники в Свердловской области. По их информации, в результате корпорация получила отрицательное заключение.

Правда

Информацию о «завале» заказа опроверг сам «Ростех». Госкорпорация подчеркнула, что в инвестпроект «Реконструкция и техническое перевооружение производства для серийного выпуска блоков и модулей систем МС-21, „Суперджет“ и Ту-214» входит проектирование трех производственных объектов общей площадью свыше 13,6 тысячи «квадратов».

В рамках работ на базе Уральского приборостроительного завода специалисты реконструируют и перевооружат производства для серийного выпуска блоков и модулей, предназначенных для самолетов МС-21, SJ-100 и Ту-214.

ГАУ Свердловской области «Управление государственной экспертизы» уже передала положительные заключения на проектную документацию по всем трем проектам, причем по двум из ним подтвердили смету.

По третьему объекту экспертиза отправила замечания в части расчета стоимости. Мероприятия идут в рамках установленных сроков и графиков, и информация о «заморозке» или «постановке на паузу» работ является недостоверной. Это подтвердили и в Союзе авиапроизводителей России. По его данным, работы идут по графику.

Ранее экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства сборочного цеха на площадке предприятия КРЭТ в Сысертском районе. На основе этого заключения администрация округа выдала разрешение на строительство.

Заморозку проекта «Ростеха» опроверг и ТАСС. Издание уточнило в пресс-службе госкорпорации, что работы ведутся по графику.