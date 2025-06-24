Фейк: российским домохозяйкам начнут выплачивать зарплату
Сообщения о праве безработных домохозяек на допвыплаты оказались фейком
В соцсетях стали распространяться посты о том, что безработные домохозяйки с 1 июля 2025 года смогут получать заработную плату от государства размером почти в 20 тысяч рублей. Эти сообщения проверил 360.ru.
Фейк
Согласно появившимся в Сети публикациям, домохозяйки могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 19 329 рублей. Также «зарплату» смогут получить еще несколько категорий граждан, в том числе ухаживающие за детьми-инвалидами или недееспособными родственниками. В тексте указывалось, что соответствующий закон уже якобы подписал президент Владимир Путин.
Правда
На самом деле посты являются кликбейтом, с помощью которого авторы пытаются завлечь аудиторию в Telegram-канал. Несколько публикаций о зарплатах домохозяйкам на момент разбора уже оказались удалены, что указывает на недостоверность содержащихся там сведений.
Никаких дополнительных выплат с 1 июля безработным домохозяйкам не полагается. На сегодняшний день в Госдуме рассматривается законопроект № 925464-8 «О ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего хозяйства», но он находится только на стадии проработки.
Депутаты рассмотрели документ 9 июня и решили направить его всем участвующим в законотворчестве сторонам для подготовки отзывов, предложений и замечаний. Заключения по законопроекту представят до 9 июля Комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Рассмотрение проекта закона в первом чтении состоится в сентябре 2025 года, и ни о каком подписании пока что речи не идет.
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