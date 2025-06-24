Фейк: российским домохозяйкам начнут выплачивать зарплату

В соцсетях стали распространяться посты о том, что безработные домохозяйки с 1 июля 2025 года смогут получать заработную плату от государства размером почти в 20 тысяч рублей. Эти сообщения проверил 360.ru.

Фейк

Согласно появившимся в Сети публикациям, домохозяйки могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 19 329 рублей. Также «зарплату» смогут получить еще несколько категорий граждан, в том числе ухаживающие за детьми-инвалидами или недееспособными родственниками. В тексте указывалось, что соответствующий закон уже якобы подписал президент Владимир Путин.

Правда

На самом деле посты являются кликбейтом, с помощью которого авторы пытаются завлечь аудиторию в Telegram-канал. Несколько публикаций о зарплатах домохозяйкам на момент разбора уже оказались удалены, что указывает на недостоверность содержащихся там сведений.