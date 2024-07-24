Фейк: российских детей силой отправят в политизированный лагерь в КНДР

Сообщения о принудительной отправке российских детей в лагерь в КНДР опровергли

В Telegram появился пост о том, что российских школьников якобы направили в политизированный лагерь в Северной Корее с жесткими ограничениями и ежедневными разговорами на политические темы. Информацию проверил 360.ru.

Фейк

Telegram-канал «Россия 24/7» опубликовал пост, в котором сообщил, что российских школьников якобы заставили поехать в лагерь строгого режима в КНДР. Авторы статьи задались вопросом, не планируют ли в России ввести столь же жесткие ограничения, как в Северной Корее.

Правда

Речь идет о детском лагере «Сондовон» в Северной Корее. Поездку организовали «Движение Первых», «Артек» и дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

Для составления делегации организаторы провели конкурс с видеовизитками и эссе, из более чем 3500 заявок выбрали 50 победителей.

Делегатов из России в «Сондовоне» ждет масштабная культурная программа: купание в море, океанариум, спортивные состязания и многое другое. В рамках смены проведут «День России» и «День Кореи», устроят экскурсию по Пхеньяну и отвезут на Масикренский горнолыжный курорт.

Стоит отметить, что в это же время северокорейские подростки посетят всероссийский детский центр «Океан» в Приморском крае.

Telegram-канал «Россия 24/7» еще в марте 2023 года разоблачили как украинский, созданный для провокаций и вбросов.

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