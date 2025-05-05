Фейк: российские сети общепита запустили акции для ветеранов СВО ко Дню Победы
Сообщения об акциях ко Дню Победы для ветеранов СВО оказались провокацией
В соцсетях начали распространять информацию, что российские сети быстрого питания запустили акции для ветеранов СВО ко Дню Победы. Однако это оказалось провокацией.
Фейк
В соцсетях появилась информация, что сети быстрого питания предложили ветеранам специальной военной операции скидки при предъявлении военного билета. Такая акция якобы приурочена к 80-летию Победы.
Правда
Это провокация украинского ЦИПсО. Ее авторы подделали настоящие рекламные плакаты и распространили их, а для большей достоверности накрутили обсуждение с помощью ботов.
Цель акции — создать ложные ожидания, чтобы впоследствии разочаровать ветеранов СВО и членов их семей. Подобными приемами не раз дискредитировали государственные и частные инициативы в России.
Официальные пресс-службы сетей быстрого питания не анонсировали никаких подобных акций.
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