Фейк: российские АЗС ждут кардинальные изменения с 1 августа

В Сети распространили информацию о том, что с 1 августа начнут работать новые правила на АЗС в России. Речь идет о вводе лимита до 30 литров на одну заправку, обязательной предоплате, цифровом паспорте для топлива и других.

Фейк

В Сети распространяют информацию о том, что в России якобы с 1 августа введут кардинальные изменения на АЗС. В материале подробно разбирают все нововведения. За одну транзакцию нельзя будет залить более 20-30 литров, а модель «заправился – заплатил» уйдет в прошлое: теперь якобы обязательной станет предоплата.

Кроме того, каждая партия топлива получит цифровой паспорт с полными данными о составе и происхождении. Под запретом якобы окажутся и телефоны у колонок, работающие двигатели и оставление автомобиля без присмотра во время заправки.

Правда

В России нет единого органа, который мог бы ввести правила для всех АЗС. Сферу регулируют сразу несколько ведомств – например, Роспотребнадзор, МЧС, Росстандарт и другие. Ни одна из структур таких обновлений не анонсировала.

В материале о новых правилах – классическая подмена фактов. Ограничения на продажу топлива действительно действуют, но далеко не по всей России. Кроме того, они зависят от ситуации в регионе.

Что же касается цифровых паспортов топлива и остальных пунктов, ни в одном официальном документе или заявлении ведомств их нет. Настолько серьезные изменения невозможны без публичного обсуждения с участием профильных министерств.

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