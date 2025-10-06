Фейк: российская энергосистема оказалась в глубоком кризисе

В Сети распространили сообщения о том, что энергосистема России якобы оказалась в глубоком кризисе и стране грозит тотальный блэкаут. Об этом якобы заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Эта информация оказалась ложной.

Фейк

В разлетевшихся по Сети публикациях приводят якобы заявление министра энергетики Сергея Цивилева о будто бы наступившем глубоком кризисе в российской энергосистеме.

Правда

В интервью изданию «Эксперт» Цивилев объяснил, что в действительности речь шла о плановой трансформации российского энергорынка, которую осуществляют последовательно. Он говорил не о кризисе, а о грандиозных задачах и о путях их решения.

«Перед нами стоит масштабная задача — по сути, строительство новой системы электроэнергетики России. И она сопоставима с задачами ГОЭЛРО в Советском Союзе»», — сказал Цивилев.

Глава Минэнерго рассказал о конкретных мерах, которые уже реализуются или будут реализованы для обеспечения растущего спроса и надежности энергосистемы.

Например, ведутся работы по совершенствованию нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций. С 1 января 2026 года планируется начать строительство новой генерации.

Также, по словам Цивилева, разрабатываются механизмы управления спросом и ведутся работы по внедрению систем накопления энергии.

Пилотный проект уже реализуется на территории Крыма и на юге. Кроме того, создается финансовый институт развития для льготного кредитования энергопроектов.

Информация о том, что российская энергосистема оказалась в глубоком кризисе, а стране грозит тотальный блэкаут исходя из интервью главы Минэнерго Сергея Цивилева, недостоверна.

Слова главы Минэнерго вырвали из контекста обсуждения масштабной модернизации энергосистемы России. Вместо кризиса энергосистема развивается с опережающим вводом новых мощностей, что гарантирует ее устойчивость в долгосрочной перспективе.

