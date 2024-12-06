Фейк: россиянам выплатят по 10 тысяч рублей в честь Нового года

Слух о выплате россиянам по 10 тысяч рублей на Новый год опровергли

В Сети появились слухи, что в России якобы утвердили новогоднюю выплату в 10 тысяч рублей для всех россиян в рамках государственной программы «Подарок в каждый дом». Однако эта информация оказалась фейком.

Фейк

В социальных сетях распространяют информацию о том, что в России утвердили новогоднюю выплату 10 тысяч рублей для всех россиян в рамках госпрограммы «Подарок в каждый дом». Такие публикации можно встретить во многих группах, связанных с пособиями или социальными вычетами.

Правда

На самом деле никаких приуроченных к наступлению Нового года федеральных мер поддержки на данный момент не существует. Этот материал содержит громкий заголовок, а основной текст выглядит чрезмерно продающим. Его цель — привлечь внимание к сайту подароквдом2025.рф, который на данный момент не открывается.

Актуальная информация о действующих выплатах гражданам РФ содержится на сайте Социального фонда России. Однако и там нет никаких сообщений об утвержденной выплате 10 тысяч рублей.

Таким образом, информация о якобы приуроченной к Новому году выплате в 10 тысяч рублей для всех россиян в рамках госпрограммы «Подарок в каждый дом» оказалась недостоверной. В действительности это один из способов заманить доверчивых пользователей на закрытый сайт с мошеннической целью получить доступ к их персональным данным.

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