Фейк: россиян обяжут ставить смартфоны на государственный учет

В Сети распространили информацию о том, что россиян якобы обяжут ставить смартфоны на государственный учет с привязкой сим-карт к IMEI-кодам. Однако эти слухи оказались ложными.

Фейк

Российским пользователям якобы придется обязательно ставить смартфоны на государственный учет, привязывая сим-карты к уникальным идентификаторам — IMEI-кодам, а отсутствие регистрации приведет к блокировке голосовой связи.

Правда

На самом деле, как пояснили в Минцифры, регистрировать IMEI-коды должны не люди, а компании, которые продают или ввозят телефоны оптом. Обычных пользователей это не касается.

Если человек лично привез смартфон из-за границы, он может занести его в базу, но никто его к этому не принуждает и не накажет за отсутствие регистрации. Мера направлена на борьбу с ворами и серыми поставщиками: украденный телефон можно заблокировать по IMEI, и воровать его станет бессмысленно.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с 360.ru объяснил, что привязка нового IMEI к сим-карте будет простой процедурой — как отправка SMS. Он подчеркнул, что главная задача базы — предотвращение краж.

Если телефон украдут, его заблокируют, а при попытке вставить новую сим-карту смартфон подаст сигнал оператору, который передаст данные полиции для поиска злоумышленника по геолокации. Операторам дали достаточно времени, чтобы сообщить клиентам о необходимости привязки.

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