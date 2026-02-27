Фейк: россиян начнут штрафовать за закрытое лицо в общественных местах

В Сети появилась информация, что россиян начнут штрафовать до 30 тысяч рублей за нахождение в общественных местах с закрытым лицом — якобы под ограничения могут подпасть даже шарфы и никабы. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Россиян будут штрафовать до 30 тысяч рублей за скрытое лицо — под ограничения могут подпасть любые вещи: от шарфов до никабов. Об этом сообщил ряд телеграм-каналов со ссылкой на Госдуму.

Правда

На самом деле документ, о котором идет речь, — лишь законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента фракцией КПРФ. Инициатива находится на начальной стадии рассмотрения и может быть отклонена или изменена до неузнаваемости. Никаких действующих штрафов прямо сейчас не существует.

Соавтор инициативы — председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина — уточнила, что законопроект направлен не против конкретных предметов гардероба, а против умышленного сокрытия лица, создающего угрозу безопасности. Исключения — медицинские маски, защита от непогоды, служебная необходимость и культурные мероприятия.

Еще один соавтор инициативы — историк и депутат ГД Михаил Матвеев — заявлял в интервью RTVI, что такие меры уже действуют в Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.