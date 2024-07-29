Фейк: рюкзак со взрывчаткой нашли в Ельне в Смоленской области

Полиция и взрывотехники приехали на подстанциию города Ельня в Смоленской области после обнаружения там рюкзака со взрывчаткой. Такие сообщения разошлись в социальных сетях и мессенджерах среди жителей муниципалитета. Эту информацию опровергли в региональном центре общественных связей ФСБ и пресс-службе областного главка МЧС.

Фейк

Неизвестные оставили рюкзак со взрывчаткой около энергообъекта в Ельне. Очевидцы сообщили, что для нейтрализации опасной находки на место прибыли сотрудники полиции и взрывотехники . По словам свидетелей, если бы детонация действительно произошла, «то от близлежащих домов мало бы что осталось».

Правда

Никакого сообщения о минировании подстанции в Ельне не было, заявили в региональном центре общественных связей ФСБ. В пресс-службе областного главка МЧС на запрос местных журналистов ответили, что никаких сообщений об опасных находках в районном центре Смоленской области дежурные не регистрировали.

Таким образом, информация о том, что в Ельне нашли рюкзак со взрывчаткой, а также на месте работали взрывотехники и силовики, недостоверна. Смоленский ЦОС ФСБ, а также областное управление МЧС опровергли наличие опасных объектов на территории Ельни, а также приезд на место взрывотехников.

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