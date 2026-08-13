Фейк: Рижский цветочный рынок в Москве снесут ради транспортного узла

В интернете появились сообщения о сносе знаменитого цветочного рынка у станции московского метро «Рижская». Якобы на его месте построят транспортно-пересадочный узел для новой высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Директор Рижского рынка Павел Быков опроверг эти данные.

Фейк

В Сети распространили информацию, что цветочный рынок у станции метро «Рижская» якобы сносят ради строительства крупного транспортно-пересадочного узла. По словам авторов публикаций, новый объект станет транспортным хабом, где сойдутся сразу три диаметральные линии — МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 — и две ветки метро, а также там предусмотрят остановку для высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

Правда

Эти сообщения не соответствуют действительности. Директор Рижского рынка Павел Быков в беседе с ТАСС заявил, что рынок работает как обычно. На самом деле уже неделю демонтируют здание в 300 метрах, не имеющее отношения к комплексу рынка. Также он обратил внимание, что что никаких проектов или согласований по сносу нет. О таком решении он бы знал — это долгий процесс.

Вероятно, слухи возникли на фоне проекта планировки будущего вокзала ВСМ «Москва—Петербург», утвержденного три года назад. Согласно ему, у «Рижской» создадут крупный узел: две линии метро, четыре диаметра наземного метро и высокоскоростную магистраль. Также построят второй вестибюль «Рижской» на БКЛ и два надземных перехода.

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