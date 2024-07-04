Фейк: реклама несуществующего «Фестиваля клубники» заполнила соцсети

В региональных пабликах и Telegram-каналах появились рекламные приглашения на «Фестиваль клубники». Все объявления сопровождаются ссылками, по которым предлагают перейти, чтобы получить приглашения. Но никаких ягодных фестивалей власти регионов не организовывали, а опубликованные ссылки очень похожи на фишинговые.

Фейк

Организаторы «Фестиваля клубники» разместили в Telegram-каналах и региональных пабликах рекламу с приглашением жителей на праздник с развлекательной программой в виде конкурсов, лекций, дегустаций десертов и выступления музыкальных групп. Для получения приглашения, скидки на покупку ягод или для информации об адресе проведения мероприятия необходимо пройти по прикрепленной ссылке.

Правда

Никакого «Фестиваля клубники» нет в официальном календаре мероприятий Санкт-Петербурга. Другие регионы также опровергли проведение подобного мероприятия.

При помощи ссылок авторы мошенническим способом помогают нагонять трафик в свои группы и Telegram-каналы или же могут заражать устройства пользователей вредоносными программами для получения персональной информации.

Таким образом, сообщения о том что в регионах пройдет «Фестиваль клубники», недостоверны. Посты сопровождают подозрительные ссылки, по которым лучше не переходить, чтобы не заражать свои устройства либо не давать авторам сообщений получать дополнительный трафик.

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