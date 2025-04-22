Фейк: рейды против женщин в никабах начались в Дагестане

Информацию о рейдах против женщин в никабах в Дагестане опровергли

В Сети распространилась информация о том, что в одном из городов Дагестана сотрудники силовых ведомств проверяют документы и задерживают женщин, носящих никабы. Ничего общего с действительностью эти данные не имеют.

Фейк

В Хасавюрте якобы начали рейды против женщин в никабах. В социальных сетях распространили кадры задержания девушек, одетых в головные уборы, полностью закрывающие их лицо, а также аудиосообщение, на котором неизвестный говорит о том, что проверки женщин начались по указанию муфтия.

Правда

Представители пресс-службы Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана опровергли эту информацию и сообщили, что сведения о якобы задержании женщин в никабах не соответствуют действительности.

Они уточнили, что на самом деле сотрудники силовых ведомств проводят оперативно-разыскные мероприятия по поиску подозреваемых в преступлении. Правоохранители выполняют свою работу в рамках действующего законодательства.

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