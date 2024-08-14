Фейк: растяжки с гранатами заметили в лесах Московской области

Слух о растяжках с гранатами в лесах Московской области опровергли

В Сети появились слухи, что в лесах Московской области заметили растяжки с гранатой. Однако эта информация оказалась фейковой.

Фейк

В сети распространяют видео, снятое в лесу Подмосковья, в котором демонстрируют установленную растяжку с объектом, похожим на гранату. Авторы кадров призывают быть бдительными во время прогулок.

Правда

В действительности устройство на видео не является боевым. Это светошумовая граната, которую используют для игры в страйкбол. Внутри отсутствуют какие-либо поражающие элементы. При срабатывании происходит громкий хлопок и вспышка. Физический ущерб исключен, однако возможен психологический эффект из-за резкого звука.

Таким образом, информация, что неизвестные устанавливают растяжки с гранатами в Московской области, недостоверна. На кадрах запечатлена страйкбольная светошумовая граната, которая не несет опасности при срабатывании.

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