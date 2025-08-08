Фейк: PUBG и PUBG Mobile могут заблокировать в России

Информация о блокировке PUBG и PUBG Mobile в России оказалась фейком

В Сети распространилась информация о том, что игры PUBG и PUBG Mobile оказались под угрозой блокировки в России. 360.ru проверил эти данные.

Фейк

Слухи появились после того, как стало известно о включении сингапурской студии Proxima Beta Pte. Limited, разработавшей эти игры, в список компаний на «приземление».

Proxima Beta Pte. Limited для соответствия российскому законодательству обязана выполнить ряд действий, к примеру, предоставить форму обратной связи для российских пользователей и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Правда

На самом деле речи о блокировке не идет. В Роскомнадзоре заявили, что включение компании Proxima Beta Pte. Limited, владельца онлайн-игры PUBG Mobile, в перечень иностранных лиц по закону о «приземлении» не означает блокировку игры в России.

Такой комментарий получило агентство ТАСС в пресс-службе РКН. В Роскомнадзоре призвали доверять только официальной информации и следить за обновлениями на сайте ведомства.

Подобный комментарий получил «Интерфакс».

В службе еще напомнили, что по закону о «приземлении» компания должна выложить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Таким образом, информация о том, что игры PUBG и PUBG Mobile заблокируют в России, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.