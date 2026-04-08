Фейк: провайдеры будут проверять пользователей на поиск запрещенных сервисов

В интернете появились сообщения, что провайдеры будут искать у пользователей оборудование для доступа к запрещенным сервисам. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В интернете распространяется скриншот с пресс-релизом якобы компании «ТСвязь», в котором говорится, что провайдер с 9 по 12 апреля будет проводить контрольные мероприятия и выявлять VPN и другие средства обхода блокировок. С нарушителями будут расторгать договор об обслуживании.

Правда

На сайте самой «ТСвязи» такого сообщения нет. Последнее датируется 2 февраля и посвящено подорожанию отдельных тарифов.

На самом скриншоте заметно, что буквы неровные и разных шрифтов, что может свидетельствовать о подделке.

Кроме того, отсутствуют ссылки на законодательные акты, разрешающие подобное — ни Конституция, ни федеральные законы, в том числе «О связи», ни иные нормативно-правовые акты не наделяют операторов связи такими полномочиями.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.