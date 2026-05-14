Фейк: профсоюз пилотов Шереметьево заявил об использовании аэропорта в военных целях

Сообщение о «военных грузах» в Шереметьеве оказалось публикацией после взлома

В проукраинских телеграм-каналах распространилась информация о том, что Шереметьевский профсоюз летного состава якобы выступил с экстренным обращением, в котором раскритиковал использование гражданского аэропорта в военных целях. Однако опубликованные сведения оказались недостоверными.

Фейк

Авторы публикаций утверждали, что профсоюз пилотов Шереметьево обвинил ФСБ в использовании гражданской инфраструктуры для перевозки и хранения опасных грузов, оружия и даже «провоза взрывных устройств» в багаже пассажиров.

Также в сообщениях говорилось, что сотрудников якобы принуждают участвовать в незаконных досмотрах и использовать гражданский аэропорт в интересах военных структур.

Правда

Администрация Шереметьевского профсоюза летного состава заявила, что сайт организации взломали. После этого на нем появилось фальшивое «экстренное обращение» и комментарии, которых пользователи не публиковали. Представители профсоюза обратились в полицию.

В профсоюзе подчеркнули, что не располагают информацией, указанной в публикации. Все официальные обращения и заявления организации заранее согласовывают на заседаниях президиума и оформляют протоколами.

Кроме того, авторы фейка допустили сразу несколько ошибок. В заголовке публикации вместо «летного состава» было написано «летнего состава». Еще одна деталь — материал разместили 11 мая, в официальный выходной день, когда профсоюз не работал.

Таким образом, информация о том, что профсоюз летного состава Шереметьево якобы раскритиковал использование аэропорта в военных целях, не соответствует действительности.

