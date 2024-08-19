Фейк: приграничные регионы на 100-рублевых купюрах намеренно выделили красным цветом

В медиапространстве появились предположения, что на новых сторублевых купюрах намеренно выделили границы Курской, Белгородской и Брянской областей. Авторы постов пытаются намекнуть на политическую ситуацию в этих регионах. 360.ru разобрался в ситуации.

Фейк

В Сети появились посты, авторы которых обратили внимание, что на реверсе новой купюры образца 2022 года номиналом 100 рублей красным цветом выделены границы Белгородской, Курской и Брянской областей. Предполагается, что это вызвано ситуацией в приграничье.

Правда

Такие сторублевые купюры запустили в оборот еще в 2022 году, а эскизы утвердили еще раньше.

На банкнотах выделены границы не трех, а 18 регионов, формирующих ЦФО. Каждому округу соответствует свой номинал. Например, на купюре достоинством 5000 рублей можно увидеть очертания Уральского федерального округа.

Новые купюры, по задумке Центробанка, связаны дизайном с макрорегионами, и на их аверсе изображают столицу округа, а на реверсе — какой-либо примечательный объект, необязательно из главного города.

Таким образом, утверждать, что картографический дизайн новых сторублевых банкнот связан с политической конъюнктурой, некорректно.

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