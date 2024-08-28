Фейк: пожар охватил Рязанскую ГРЭС

Кадры с горящей растительностью выдали за пожар Рязанской ГРЭС

Фото: РИА «Новости»

В социальных сетях и Telegram-каналах разошелся ролик с задымлением. По словам авторов публикаций, на видео сняли пожар на Рязанской ГРЭС, который сопровождался хлопками и взрывами. Сообщение о пожаре на объекте энергетики опровергли в пресс-службе областного главка МЧС.

Фейк

Крупный пожар охватил рязанскую ГРЭС. Очевидцы опубликовали видео с задымлением и заявили о хлопках и взрывах.

Правда

Сообщения об охватившем Рязанскую ГРЭС пламени опровергли в пресс-службе областного главка МЧС.

«Данных о пожаре и иных происшествиях не поступало», — подчеркнули в ведомстве. Также там добавили, что руководство станции заявило о работе в штатном режиме.

Представители Рязанской ГРЭС в комментарии РИА «Новости» рассказали, что разошедшееся видео сняли около станции, но за ее территорией в минувший вторник, 27 августа. Тогда на участке загорелась сухая растительность.

Сообщения о том, что на Рязанской ГРЭС произошел пожар, недостоверны. Опровержение этой информации дали пресс-служба областного главка МЧС и сотрудники станции. Видео с задымлением сняли днем ранее. В кадры попало возгорание сухой растительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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