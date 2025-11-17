Фейк: пожар охватил производящее ракетные двигатели воронежское КБХА

Плановые испытания двигателя ракеты на воронежском КБХА выдали за пожар

В социальных сетях и Telegram-каналах разошлось сообщение о крупном пожаре, охватившем территорию воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Авторы проиллюстрировали публикацию кадрами неизвестного зарева. В правительстве региона заявили, что на территории предприятия прошли плановые испытания нового ракетного двигателя.

Фейк

Масштабный пожар произошел на территории АО «Конструкторское бюро химавтоматики». Огненные сполохи в небе увидели жители города, которые сняли их на видео.

Правда

Никакого пожара на территории АО «Конструкторское бюро химавтоматики» не было.

Специализирующееся на производстве ракетных двигателей предприятие провело плановые испытания своей продукции. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области.

В ведомстве добавили, что оперативные службы региона ни о каких чрезвычайных происшествиях на КБХА не сообщали.

Отсутствие пожара на территории предприятия подтверждается специализированными онлайн-сервисами мониторинга, фиксирующими пожары по всему миру.

Никакого возникновения огня на территории воронежского КБХА они не зафиксировали.

