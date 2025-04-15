Фейк: пошлина за развод в России составит 100 тысяч рублей

Информация об увеличении пошлины за развод до 100 тыс. рублей оказалась фейком

Государственная пошлина за развод в России якобы составит 100 тысяч рублей. 360.ru проверил эти сведения.

Фейк

В различных СМИ и пабликах распространяется информация о том, что разводящимся парам необходимо будет платить пошлину в размере 100 тысяч рублей.

В отдельных случаях сообщают, что инициативу уже рассматривают в Госдуме.

Правда

На самом деле, источником слухов стало интервью депутата ГД Виталия Милонова изданию aif.ru. В беседе с корреспондентом парламентарий порассуждал, что можно сделать, чтобы улучшить статистику по разводам.

Одним из предложений, прозвучавшим из уст Милонова, было увеличение госпошлины до 100 тысяч рублей. Еще одним действенным способом, по его мнению, станет увеличение срока расторжения брака минимум до трех месяцев. Среди других идей депутата — обязательное направление разводящихся на прием к семейному психологу для проработки проблем, которые привели к идее развода.

Сейчас размер пошлины при расторжении брачного союза составляет пять тысяч рублей с каждого из супругов. Такие тарифы действуют совсем недавно: с 1 января 2025 года. Смена фамилии при разводе тоже обойдется в пять тысяч рублей.

Увеличение размера пошлин при разводе — частная идея депутата Милонова. Никаких соответствующих законопроектов в Госдуме не рассматривают. Для того, чтобы такой документ приняли, необходимо одобрение большинства парламентариев во всех трех чтениях. Учитывая недавнее повышение пошлины за развод, в ближайшее время пересматривать этот вопрос не будут.

Виталий Милонов широко известен благодаря своим достаточно ярким инициативам. Некоторые политические издания характеризуют его как ультраконсерватора. Идеи депутата получали широкий отклик в обществе, зачастую неоднозначный.

Таким образом, информация о том, что в России хотят увеличить размер пошлины при разводе до 100 тысяч рублей, оказалась недостоверной.

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