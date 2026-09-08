Фейк: посадка на поезда и самолеты в России станет доступной только через «Макс»

Слух о посадке в поезда и самолеты только через «Макс» оказался ложным

В Сети появилась информация, что в России введут посадку на самолеты и поезда только через идентификацию пассажиров с помощью мессенджера «Макс». Однако она оказалась ложной.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы и паблики социальных сетей утверждают, что в Минтрансе якобы обсуждают идентификацию пассажиров через сервис «Макс-ID» при посадке в поезда и самолеты.

Они распространяют информацию, что министр транспорта Андрей Никитин назвал эту идею перспективной.

Правда

Данная информация недостоверна. Авторы подобных постов пытаются выдать проекты за практически состоявшуюся реальность. В действительности Минтранс планирует задействовать платформу «Макс» для идентификации пассажиров авиа- и железнодорожного транспорта по цифровому ID.

Никитин отмечал, что реализация проекта не имеет утвержденной даты старта и находится в стадии проработки.

«Что касается мессенджера „Макс“, то его планируем в будущем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по цифровому ID. Однако это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска», — заявлял он.

Если инициативу реализуют, то только как дополнение к уже существующему порядку идентификации пассажиров при посадке на рейс.

Речь идет о расширении возможностей: привычная посадка по паспорту сохраняется в полном объеме, а с недавнего времени к этому добавился новый сценарий — проход по биометрии. Что касается последнего способа, то в России биометрическая идентификация одновременно развивается на двух видах транспорта — авиационном и железнодорожном.

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