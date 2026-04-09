Фейк: пользователи MAX жалуются на случайные сообщения от незнакомцев

В Сети распространяют информацию, что пользователи мессенджера MAX якобы получают сообщения от незнакомцев, а при попытке перейти по уведомлению диалог бесследно исчезает. В пресс-службе платформы назвали эту информацию вбросом, который появился еще в феврале.

Фейк

Пользователи MAX жалуются на всплывающие уведомления о сообщениях от незнакомых людей. При попытке зайти в диалог он пропадает.

Правда

В пресс-службе мессенджера сообщили, что это фейк, запущенный еще в феврале. Специалисты по безопасности провели проверку и выяснили, что все работает корректно.

С технической точки зрения для такого сценария необходимо вмешательство на уровне серверов. Кроме того, в марте один из блогеров ради хайпа уже публиковал подобное постановочное видео, заявив, что видеокружки якобы улетают случайным адресатам.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.