Фейк: положение «Антитеррор» в режиме «Опасность» введут в России с 28 апреля | 360°

Общество 27 апреля 2024, 17:33 Фейк: положение «Антитеррор» в режиме «Опасность» введут в России с 28 апреля АТК Севастополя назвала фейком введение в России режима «Антитеррор» с 28 апреля РИА «Новости»

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В социальных сетях распространилась информация о введении в России с 28 апреля по 17 мая положения «Антитеррор» в режиме «Опасность». На ошибку авторов фейка указали представители антитеррористической комиссии Севастополя.

Фейк

В период с 28 апреля по 17 мая в России вводится положение «Антитеррор» в режиме «Опасность». Оно станет действовать в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах, пунктах досмотра на Крымском мосту, границе и таможнях. Такое сообщение распространилось по пабликам во «ВКонтакте».

Правда

Антитеррористическая комиссия Севастополя выпустила официальное опровержение в своем Telegram-канале. В ведомстве назвали предупреждение фейком и указали на допущенную авторами вброса ошибку.

«„Антитеррора“ в режиме „Опасность“ не существует. Никаких дополнительных режимов не устанавливается», — говорится в сообщении.

В комиссии напомнили, что в Севастополе и отдельных районах Крыма, включая территории, прилегающие к Крымскому мосту, установлен и продолжает действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности.

Он позволил обеспечить дополнительные меры безопасности на социально значимых объектах и критической инфраструктуре без какого-либо ограничения прав и свобод граждан.

В ведомстве напомнили, что законодательно в России существуют три уровня террористической угрозы в режиме «Антитеррор». Дополнительного понятия «опасность» там нет.

Повышенный (синий) вводят, если информация о возможности теракта требует подтверждения. Высокий (желтый) требует наличия подтвержденной информации о реальной возможности теракта. Критический (красный) вводят только после совершения теракта или во время действий, создающих непосредственную угрозу его проведения.

Таким образом, информация о том, что с 28 апреля по 17 мая, в стране вводится «Антитеррор» в режиме «Опасность», недостоверна. Антитеррористическая комиссия в городе Севастополе опровергла данную информацию и сообщила, что публикация является фейком. В городе продолжает действовать высокий, желтый уровень террористической опасности, в рамках которого приняты дополнительные меры безопасности критической инфраструктуры и социальных объектах.

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