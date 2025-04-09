Фейк: Пенсионный фонд включат в перечень наследников первой очереди

В СМИ и социальных сетях активно обсуждают новость о том, что правительство России якобы внесло для рассмотрения в Госдуму законопроект, который предполагает включение Пенсионного фонда в первую очередь наследников. Ничего общего с действительностью эта информация не имеет.

Фейк

В интернете появилась информация о том, что Госдума якобы рассмотрит новый закон, предполагающий включение Пенсионного фонда в первую очередь наследников. То есть в случае смерти человека на его имущество смогут претендовать супруг или супруга, дети, родители и ПФР.

Правда

Распространившейся в Сети информации уже четыре года. Пост распространило юмористическое издание «Панорама» в качестве шуточной новости.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов опроверг эти сообщения, отметив, что таких поправок на рассмотрении в ГД нет. По его словам, в последнее время на пенсионных вопросах пытаются по-разному спекулировать. К примеру, одной из таких «новостей» стало сообщение о якобы продолжении увеличения пенсионного возраста.

Также парламентарий заявил, что претензии Пенсионного фонда на имущество граждан после их смерти являются очевидной попыткой, возможно, перед выборами вновь обострить ситуацию, посеять панику и усилить социальную напряженность.

По статье 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди считаются дети, супруг и родители наследодателя. Никаких изменений в части порядка наследования в закон в Госдуме не вносили. Отдельно Пенсионного фонда не существует. С 1 января 2023 года работает Социальный фонд России, в который объединили ПФР и Фонд социального страхования.

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