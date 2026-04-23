В Кремле опровергли слухи об отмене парада Победы на Красной площади

В Сети распространили информацию о том, что парад Победы на Красной площади 9 Мая отменили. Однако эти слухи оказались ложными.

Фейк

В Москве якобы отменили парад Победы 9 Мая, в регионах запретили празднования или заменили формат, а воздушную часть парада решили не проводить из соображений безопасности впервые за 30 лет, писали телеграм-каналы.

Правда

На самом деле в Кремле официально опровергли эти сведения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их недостоверными.

«Мы готовимся к празднованию Дня Победы», — заявил он.

Управление пресс-службы и информации президента России уже открыло аккредитацию журналистов на мероприятия 9 Мая: генеральную репетицию 5 мая и сам парад на Красной площади. К тому же челябинские казаки впервые отправятся в Москву для участия в параде — 130 человек уже отрабатывают строевой шаг.

Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая 2026 года. Другие репетиции состоятся 23, 27, 29 апреля и в начале мая. В дни тренировок введут перекрытия улиц в центре Москвы. Маршрут колонн традиционный: от Нижних Мневников через Звенигородское шоссе, Тверскую и Манежную площади на Красную площадь.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.