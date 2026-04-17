Фейк: осенью в России возникнет дефицит лампочек из-за маркировки

В соцсетях и телеграм-каналах распространилась информация о том, что осенью в России может возникнуть дефицит лампочек из-за новых правил маркировки. Эти данные не подтвердились.

Фейк

Авторы сообщений утверждают, что из-за введения обязательной маркировки у бизнеса якобы нет четких инструкций, а продукция может «зависнуть» на складах. Это, по их версии, приведет к перебоям с поставками и дефициту ламп.

Правда

На самом деле рисков дефицита лампочек нет. Переход на обязательную маркировку радиоэлектроники, включая лампы, заранее утвержден постановлением правительства № 1954 от 28 ноября 2025 года и проходит поэтапно.

Эксперимент по маркировке завершился 28 февраля 2026 года, а с 1 марта система стала обязательной. При этом бизнес получил длительный переходный период: с 1 мая по 30 ноября 2026 года допускается маркировка остатков продукции. Запрет на оборот немаркированных товаров вступит в силу только с 1 декабря 2026 года.

Оператор системы «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — прямо заявил, что маркировка не создает препятствий для продаж ни в рознице, ни в онлайне, сообщил телеграм-канал «Время госзакупок». Бизнес готовился к изменениям в течение двух лет, и в системе уже зарегистрированы около 12 тысяч участников рынка светотехники.

Представители бизнеса также подтверждают отсутствие проблем. В сети гипермаркетов «Лемана ПРО» сообщили, что лампы и другая электроника с маркировкой уже продаются без перебоев, а ассортимент полностью доступен покупателям.

Таким образом, информация о возможном дефиците лампочек осенью не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.