Фейк: новый закон закрыл россиянам вход на онлайн-платформы через Gmail

Запрет на авторизацию в российских онлайн-сервисах через Gmail опровергли

Россияне столкнулись с проблемами при входе в отечественные онлайн-сервисы через электронную почту Gmail. Такие сообщения появились в телеграм-каналах. Авторы утверждают, что после введения адреса для входа пользователи видят уведомление, что «новый закон запретил регистрацию при помощи иностранных сервисов». Но эта норма не новая и действует в России с 2023 года.

Фейк

Новый закон ограничил владельцев аккаунтов российских онлайн-платформ, использовавших для регистрации учетных записей электронную почту Gmail. Владельцы пожаловались, что не смогли пройти авторизацию и увидели уведомление о новом законе.

Правда

Пресс-служба сервиса объявлений «Авито» сообщила, что владельцы аккаунтов сохранили доступ к авторизации через электронную почту Gmail.

При этом там отметили, что возможность входа через профиль в Google, а также другие иностранные сервисы, включая Apple ID, запрещена в России с 2023 года.

«Технически для пользователей с 2023 года ничего не изменилось. Просто кто-то впервые обратил на это внимание», — заявили в пресс-службе.

В компании добавили, что при регистрации пользователь может использовать свой номер мобильного телефона, а после добавить в профиль любую электронную почту, включая Gmail, и использовать ее для авторизации на сервисе.

В июне 2026 года Госдума приняла закон, вводящий административную ответственность за регистрацию пользователей на российских онлайн-платформах через зарубежные сервисы. Штрафы предусмотрены для владельцев ресурсов и составят от 10 до 700 тысяч рублей.

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