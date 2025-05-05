Фейк: новые выплаты пострадавшим от боевых действий анонсировали в ЦФО

Мошенники придумали новый способ кражи денег у населения и запустили фейковые слухи о новых выплатах от государства в Центральном федеральном округе для пострадавших от боевых действий. Чтобы якобы получить деньги, необходимо оставить персональные данные через специального бота.

Фейк

В Сети распространился документ, якобы подписанный полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым. В нем говорится о дополнительной материальной помощи для жителей, потерявших имущество из-за боевых действий. Предлагается отправить личные данные через чат-бот, чтобы оформить выплаты.

Правда

Пресс-служба правительства Курской области выпустила опровержение этой информации. Они отметили, что мошенники под предлогом «выделения дополнительной материальной помощи» для жителей Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей просят зарегистрироваться в специальном боте и направить целый ряд документов, в том числе отсканированную копию паспорта.

В правительстве призвали жителей не поддаваться на уловки мошенников и ни в коем случае не делиться с персональными данным, а тем более копиями документов. Также население попросили проверять информацию о каких-либо выплатах в официальных источниках.

Распоряжение, которое рассылается в Telegram-каналах, отсутствует и на сайте полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, и на сайте Кремля. Проверить всю информацию об актуальных выплатах и льготах всегда можно на портале Госуслуги или на горячей линии портала — 8-800-100-70-10.

Таким образом, информация о том, что в Центральном федеральном округе анонсировали новые выплаты от государства для пострадавших от боевых действий и чтобы их получить, нужно оставить свои персональные данные через специального бота, недостоверна.

Правительство Курской области опровергло существование документа о выплатах, подписанного полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым. Власти отметили, что это мошенническая схема, с помощью которой аферисты пытаются выманить персональные данные и копии документов у доверчивых пользователей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.