Общество 24 апреля 2024, 14:52 Фейк: Норильск столкнется с безработицей после закрытия Медного завода Медный завод Норильска сохранит рабочие места после модернизации РИА «Новости»

Читать 360 в

Оппозиционные паблики и Telegram-каналы напугали жителей Норильска ростом безработицы в связи с переносом производства Медного завода в Китай. Эти заявления опроверг глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин. Он пояснил, что предприятие пройдет модернизацию и сохранит все рабочие места.

Фейк

Российская компания «Норильский никель» закроет Медный завод, расположенный в Норильске, чтобы открыть новое производство в Китае.

Ряд пабликов и Telegram-каналов сообщили, что владеющая предприятием компания «Норильский никель» пошла на такой шаг после отказа западных поставщиков технологий предоставить новое оборудование из-за санкций. По словам авторов, решение о переезде завода приведет к безработице в городе.

Правда

Глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу» подтвердил, что часть производства Медного завода, которое приводит к выбросам диоксида серы, переведут в Китай до 2027 года. Это связано с тем, что основные покупатели производимой продукции находятся именно там. Предприниматель подчеркнул, что подобный шаг решит вопрос с логистикой и улучшит экологическую обстановку в городе.

Оставшееся в Норильске предприятие модернизируют. Вместо устаревших плавильных агрегатов там появятся современные установки для переработки, сушки и хранения металлических концентратов, а также промышленные 3D-принтеры. Поэтому все сотрудники завода сохранят свои рабочие места.

Таким образом, информация о том, что Норильск ждет рост безработицы из-за того, что в городе закрывается Медный завод, недостоверна. В действительности мощности предприятия реорганизуют до 2027 года, часть производства перенесут в Китай. Оставшееся в Норильске производство продолжит работать и примет всех кандидатов на свободные должности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.