Фейк: налоги на алкоголь и табачную продукцию введут в России

Новость о налогах на алкоголь не соответствует действительности

В социальных сетях начали распространять сообщение о том, Госдума предложили ввести в России «налог на зло» — вредные привычки и азартные игры. На самом деле эта информация не соответствует действительности.

Фейк

В Госдуме началось обсуждение инициативы о введении нового налога. Его планируют назвать «налогом на зло». Нововведение затронет алкогольные, никотиновые и табачные изделия, а также азартные игры — лотереи и ставки.

Правда

Распространившаяся в Сети информация не имеет ничего общего с действительностью. Подобная инициатива на данный момент в Госдуме не рассматривается.

На самом деле, журналисты ссылаются на интервью депутата Виталия Милонова изданию «Абзац». Во время беседы он высказал свое личное видение борьбы с вредными привычками. При этом никаких новых инициатив он не выдвинул, поскольку алкогольные и табачные изделия уже облагаются дополнительным налогом в виде акцизов.

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